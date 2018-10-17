2018-10-17T08:23:47+03:00
Общество

Самарский завод «Кузнецов» модернизируют за 2 млрд рублей

На предприятии создадут центр по производству валов, секторов и шестерней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПАО "Кузнецов"Фото: ПАО "Кузнецов"
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На базе самарского ПАО «Кузнецов» в 2019 году появится центр компетенции по производству валов, шестерней, валиков и секторов, который будет называться «Шестерни». На модернизацию предприятия планируется направить более 2 млрд рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Об этом сообщает пресс-служба завода.

- В этом году завершится исполнение первого контракта на поставку четырех новых двигателей НК-32 второй серии, заключены контракты на поставку еще 22 машин. И в планах у нас довести количество выпускаемых и ремонтируемых авиационных и индустриальных газотурбинных двигателей до 200 штук в год в 2025 году, - поделился планами предприятия генеральный директор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

Сейчас на «Кузнецове» завершается первый этап проекта, который включает в себя реконструкцию корпуса, где разместиться центр «Шестерни», внутреннюю и внешнюю отделку здания, а также пуско-наладочные работы. Второй этап будет представлять собой подготовку оснастки, разработку технологии, подбор и обучение кадров. В настоящее время для центра компетенции уже поступили 7 единиц оборудования. До конца этого года на завод привезут еще 14 станков. Кроме того, 45 станков переместят с действующего производства.

- «Шестерни» обеспечит полный технологический цикл изготовления деталей с зубчатым зацеплением, включая первичную обработку заготовок, черновую обработку зубчатых зацеплений, индивидуальную доводку и контроль качества изготовления деталей, - рассказали представители «Кузнецова».

Отметим, что проект «Шестерни» - не единственный центр компетенции на базе самарского завода. Здесь также работают центр компетенций по жаропрочному крупногабаритному литью и центр выращивания крупногабаритных деталей. Данные производства позволят изготавливать детали диаметром до 2 метров.

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