Спикер Самарской губдумы сможет работать по совместительству

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-17T08:49:48+03:00

Решение о том, как будет работать спикер, будут принимать депутаты Фото: Google. Карты.

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В закон «О Самарской губернской думе» были внесены поправки. Они касаются деятельности спикера парламента. Согласно изменениям, которые предложил внести губернатор Дмитрий Азаров, теперь председатель губдумы сможет работать не только на постоянной основе, но и по совместительству.

«Председатель думы будет работать на профессиональное постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от основной деятельности», - говорится в законопроекте.

Каким образом спикер губдумы будет осуществлять свою деятельность, будут решать сами депутаты путем голосования. Решение будет приниматься большинством голосов.