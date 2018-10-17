В Самаре жители дома растащили резиновое покрытие для детской площадки себе по квартирам

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-17T09:28:42+03:00

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В начале октября в Промышленном районе Самары произошла дерзкая кража. Там во дворе дома № 298 по Московскому шоссе буквально за сутки разворовали все резиновое покрытие, которое в рамках программы «Комфортная среда» должны были уложить на детскую площадку. По словам подрядчика, причиненный ущерб составил около 75 миллионов рублей. Теперь застилать площадку ему нечем.

Как выяснилось, детей, да и самих себя обворовали местные жители. Любителей халявы засняли подъездные видеокамеры, установленные программой «Безопасный дом». Первая кража произошла днем. Двое местных жителей, никого не стесняясь, подхватили одно из резиновых покрытий и унесли к себе домой. А вот другие преступники пошли «на дело» уже ночью. Они подогнали к стопке покрытий автомобиль и загрузили часть из них в своей багажник.

В настоящее время видеозаписи с запечатленными на них преступниками были переданы подрядчику. Компания пока не хочет обращаться в полицию и намерена попытаться решить этот вопрос с жильцами самостоятельно.