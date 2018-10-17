В Самарской области у браконьеров нашли 450 кг осетра

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-17T10:21:06+03:00

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В минувшие выходные сотрудники рыбоохраны и полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали группу браконьеров, которые покусились на осетр. Нарушителями оказались работники одного из рыбодобывающих предприятий Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

По данным ведомства, мужчины наловили браконьерским путем около 450 кг осетра. Всю добытую рыбу пришлось изъять. По данному факту было возбуждено три административных дела по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».

Кроме того, правоохранители проводят процессуальную проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело по статьям «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».