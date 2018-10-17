В Тольятти на балконе нашли повешенным молодого человека
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полицейские
Фото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
Изменить размер текста:
Утром в среду, 17 октября, перед жителями Центрального района Тольятти предстала жуткая картина. На улице Комсомольской между первым и вторым этажом одного из домов нашли повешенным молодого человека. Об этом очевидцы сообщают в группе «Происшествия Тольятти».
По словам местных жителей, парень висел на веревке, закрепленной на балконе второго этажа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины гибели молодого человека выясняются.