2018-10-17T11:00:05+03:00
Общество

В Самаре собираются провести марш в защиту 31 статьи Конституции РФ

Эта статья закрепляет право людей на митинги, демонстрации и шествия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские коммунисты продолжают подавать в мэрию города уведомления о проведении различных акций протеста. Вот только в большинстве случаев чиновники отказываются их согласовывать.

В итоге коммунисты решили провести необычную акцию – марш в защиту 31 статьи Конституции РФ, которая закрепляет за жителями нашего государства право на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Как сообщает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, марш планируется провести 31 октября. Однако и эту акцию мэрия отказывается согласовать.

- Отказ администрации Самары согласовать 31 октября марш в защиту 31 статьи Конституции обжалован в суде, - рассказал Михаил Матвеев.

Напомним, что другую акцию протеста – митинг против пенсионной реформы – чиновники все-таки согласовали. Мероприятие пройдет в эту субботу, 20 октября, в 11:00 в сквере «Родина».

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