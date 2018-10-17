2018-10-17T11:28:24+03:00
Происшествия

В Самарской области сотрудника Росрыболовства поймали при получении взятки в 200 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудника Росрыболовства задержали при получении денегСотрудника Росрыболовства задержали при получении денегФото: Архив "КП"
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В Самарской области консультанта отдела охраны и воспроизводства биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства Сергея Козлова заподозрили в коррупционном преступлении.

По данным сотрудников УФСБ по Самарской области, мужчина вымогал 200 тысяч рублей у исполнительного директора одной из компаний, которая специализируется на воспроизведении осетровых. Предположительно, эти деньги предполагались для того, чтобы сотрудник Росрыболовства дал положительное заключение по проверке фирмы, которое разрешало бы ей заниматься выращиванием и продажей рыбы. Сергея Козлова задержали на минувшей неделе в момент передачи денег.

По данному факту в СУ СК по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».В настоящее время правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

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