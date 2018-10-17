2018-10-17T11:50:08+03:00
Общество

Народным участковым Самарской области стал полицейский из Ставропольского района

Теперь Виктору Паденко предстоит представлять регион на федеральном этапе конкурса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарской области подвели итоги конкурса «Народный участковый». В этом году это звание досталось старшему участковому отдела УУП и ПДН О МВД по Ставропольскому району, старшему лейтенанту полиции Виктору Паденко. Он стал победителем регионального этапа конкурса по результатам народного голосования.

- Виктор Паденко служит в органах внутренних дел с 2013 года, а на должности старшего участкового – с апреля 2015 года. На территории, которую он обслуживает, проживают 5 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Теперь Виктору Паденко предстоит представлять Самарскую область на федеральном этапе конкурса. Народное голосование за лучшего участкового будет проводиться на сайте МВД России с 1 по 10 ноября.

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