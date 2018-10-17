Тольяттинец отсудил у школы 52,5 тысячи рублей за упавшее на его «Приору» дерево

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-17T12:20:10+03:00

ЧП произошло в мае этого года на территории образовательного учреждения

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Центральный районный суд Тольятти обязал школу № 61 выплатить местному жителю компенсацию за его разбитый автомобиль «Лада Приора». Дело в том, что легковушка стояла на территории образовательного учреждения, когда на нее рухнуло сухое дерево. Об этом сообщил председатель самарского регионального отделения общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Сергей Слюсарев.

По словам местных жителей, это не первое сухое дерево, упавшее на территории школы, однако ни ее руководство, ни департамент образования, у которого она находится в подчинении, никаких мер по данным фактам не принимали.

Автовладелец оценил причиненный ему ущерб в 52550 рублей. Суд возложил обязанности по выплате компенсации на школу. А в случае нехватки у образовательного учреждения средств ущерб взыщут субсидиарно с городской администрации.