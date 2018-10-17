Под Тольятти водитель УАЗа погиб после столкновения с мусоровозом

СЕГОДНЯ 13:04 2018-10-17T13:04:27+03:00

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Утром в среду, 17 октября, примерно в 10 часов в селе Тимофеевка Ставропольского района произошло смертельное ДТП. Там на перекрестке улиц Восточной и Строителей столкнулись мусоровоз МАЗ и УАЗ.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 34-летний водитель мусоровоза двигался по улице Восточной со стороны улицы Октябрьской. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу УАЗу и столкнулся с ним. После удара легковой автомобиль съехал с дороги в правый кювет.

В результате случившегося 51-летний водитель УАЗа получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время полицейские Ставропольского района устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.