2018-10-17T13:29:53+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина попался на изготовлении патронов для пистолетов Макарова и Стечкина

По словам тольяттинца, он делал боеприпасы для себя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в незаконном изготовлении боеприпасов. Им оказался 57-летний местный житель.

Стражи порядка наведались к мужчине домой и обнаружили там 79 патронов и различные инструменты. Экспертиза показала, что это патроны калибра 9 мм для пистолетов конструкции Макарова и Стечкина и другого оружия. Все они пригодны для стрельбы.

По словам тольяттинца, боеприпасы он изготавливал для личного пользования. При этом он знал, что подобная деятельность запрещена законом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 200 тысяч рублей.

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