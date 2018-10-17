В Самарской области зафиксировали экстремально высокую для октября температуру воздуха

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-17T13:49:36+03:00

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Во вторник, 16 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекордно высокую для второго месяца осени температуру зафиксировали в Сызрани.

По данным Приволжского УГМС, в этот день столбики термометров поднялись там до 22,3 градусов. Предыдущий температурный рекорд был установлен в Сызрани в 1993 году. Правда, тогда воздух прогрелся до 20,8 градусов.

Как отмечают синоптики, теплая погода на большей территории Самарской области ожидается на протяжении всей этой рабочей недели. Кроме того, будет преимущественно без осадков.