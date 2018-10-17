В Самаре мотоциклист попал в больницу из-за водителя иномарки

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-17T14:35:23+03:00

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Во вторник, 16 октября, примерно в 21:45 на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием двухколесного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 26-летний водитель автомобиля Nissan Primera, двигаясь со стороны улицы Киевской в направлении улицы Мичурина, напротив «Скалы» при перестроении не уступил дорогу мотоциклу Yamaha YZE-R6. В результате 24-летнему водителю «железного коня», который ехал в попутном направлении, пришлось срочно затормозить. Из-за этого мотоцикл опрокинулся на проезжей части.

Мотоциклист получил различные травмы, с которыми медики скорой помощи госпитализировали его в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.