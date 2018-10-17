Ремонт еще не начали: появилось фото провала на Ново-Садовой в Самаре

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-17T15:37:39+03:00

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В Самаре все еще не приступили к устранению коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Напомним, там на участке между улицами Полевой и Первомайской, над бывшим котлованом метрополитена была обнаружена утечка горячей воды. В связи с этим по улице Ново-Садовой закрыли движение по направлению из города. Прошла неделя, но ремонтные работы все еще не начались. Местные жители поделились в соцсетях, как сейчас выглядит перекрытый участок. Судя по фото, приличный кусок асфальта ушел под землю прямо посреди проезжей части.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рамках своих полномочий они ограничили движение по улице Ново-Садовой. Устранением последствий аварии должны заняться городские власти и региональное министерство строительства. Именно по заказу последнего велись работы по строительству тоннеля метро. Минтранс направил им соответствующие обращения.