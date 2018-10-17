2018-10-17T15:37:39+03:00
Общество

Ремонт еще не начали: появилось фото провала на Ново-Садовой в Самаре

Участок дороги над бывшим котлованом метро перекрыт уже неделю
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: @GrajdanskyФото: @GrajdanskyФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре все еще не приступили к устранению коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Напомним, там на участке между улицами Полевой и Первомайской, над бывшим котлованом метрополитена была обнаружена утечка горячей воды. В связи с этим по улице Ново-Садовой закрыли движение по направлению из города. Прошла неделя, но ремонтные работы все еще не начались. Местные жители поделились в соцсетях, как сейчас выглядит перекрытый участок. Судя по фото, приличный кусок асфальта ушел под землю прямо посреди проезжей части.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рамках своих полномочий они ограничили движение по улице Ново-Садовой. Устранением последствий аварии должны заняться городские власти и региональное министерство строительства. Именно по заказу последнего велись работы по строительству тоннеля метро. Минтранс направил им соответствующие обращения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На входе в тольяттинский колледж нашли окровавленного мужчину
Предварительная версия крушения самарского «Союза» будет обнародована уже в конце недели
На проспекте Масленникова в Самаре временно перестанут ходить троллейбусы
Самарского бизнесмена Алексея Солдатова могут отправить в колонию на два года
Первый замминистра сельского хозяйства Самарской области ушел в отставку
В Самаре средняя стоимость «квадрата» снизилась до 47,6 тысяч рублей
Экс-директору СОФЖИ предъявили новое обвинение
В правительстве РФ не поддержали идею самарских депутатов о создании курилок в больницах
В Самаре мотоциклист попал в больницу из-за водителя иномарки
За год цены на «вторичку» в Самаре выросли почти на 5,5%
В Самарской области зафиксировали экстремально высокую для октября температуру воздуха
В Тольятти мужчина попался на изготовлении патронов для пистолетов Макарова и Стечкина
Под Тольятти водитель УАЗа погиб после столкновения с мусоровозом
В Самаре гендиректору лаборатории судебной экспертизы дали условный срок за коммерческий подкуп
Тольяттинец отсудил у школы 52,5 тысячи рублей за упавшее на его «Приору» дерево
"Ростелеком" и Пенсионный фонд научит самарцев "серебряного возраста" видеообщению в интернете
Народным участковым Самарской области стал полицейский из Ставропольского района
В Самарской области сотрудника Росрыболовства поймали при получении взятки в 200 тысяч рублей
В Самаре собираются провести марш в защиту 31 статьи Конституции РФ
В Тольятти на балконе нашли повешенным молодого человека
В Самарской области у браконьеров нашли 450 кг осетра
В Самарской области водитель KIA сбил насмерть лося