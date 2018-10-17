2018-10-17T15:45:12+03:00
Общество

В правительстве РФ не поддержали идею самарских депутатов о создании курилок в больницах

По мнению чиновников, курение даже в специально оборудованных местах негативно скажется на здоровье некурящих пациентов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Федеральные чиновники уверены, что курилкам в больницах и санаториях совсем не местоФедеральные чиновники уверены, что курилкам в больницах и санаториях совсем не местоФото: Иван ПРОХОРОВ
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Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов Самарской губернской думы о создании в больницах и санаториях мест для курения. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина.

По мнению чиновников, выделение специальных мест для курения в медучреждениях повлечет негативное воздействие табачного дыма на здоровье некурящих пациентов. Кроме того, данное нововведение будет противоречить целям и задачам оказания медицинской помощи. Также некоторые положения законопроекта противоречат запрету на курение в закрытых общественных местах с большим скоплением людей.

Авторы инициативы, в свою очередь, отмечают, что в настоящее время многие пациенты нарушают запрет на курение, однако руководители медучреждений не имеют права штрафовать нарушителей, а правоохранители чисто физически не могут охватить все больницы и санатории. В итоге приходится страдать только некурящим пациентам.

- По мнению экспертов, полный запрет на курение табака является вредным для заядлых курильщиков, которые находятся в медицинских учреждениях по причинам, не связанным с данной пагубной привычкой, и они вынуждены резко бросить курить, - отмечают авторы инициативы.

Напомним, что ранее Самарская губернская дума одобрила данный законопроект. После чего его направили на рассмотрение в Госдуму. Нижняя палата парламента в своем отзыве указала, что замечаний по документу не имеют. А вот правительство РФ выступило против этой инициативы и рекомендовало депутатам Госдумы не смягчать законопроект.

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