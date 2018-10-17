2018-10-17T16:05:13+03:00
Происшествия

Экс-директору СОФЖИ предъявили новое обвинение

На этот раз Реналя Мязитова подозревают в крупном мошенничестве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Детали еще одного уголовного дела против Реналя Мязитова пока не раскрываютсяДетали еще одного уголовного дела против Реналя Мязитова пока не раскрываютсяФото: Архив "КП"
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В среду, 17 октября, правоохранители предъявили новое обвинение бывшему директору Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналю Мязитову. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По информации народного избранника, Мязитова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере по предварительному сговору. Пока детали уголовного дела правоохранители не раскрывают.

Напомним, что недавно экс-директору СОФЖИ предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По сведениям того же Александра Хинштейна, «дело Мязитова» состоит из трех, общий ущерб по которым составляет более 339 млн рублей. В частности, Мязитова подозревают в покупке по завышенной стоимости участка бывшего завода клапанов, в оплате сноса военного городка, который демонтировали и оплатили эти работы годом ранее, а также в выводе 62 га земли в Тольятти.

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