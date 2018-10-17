В Самаре средняя стоимость «квадрата» снизилась до 47,6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-17T16:37:34+03:00

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Аналитики Самарского областного фонда жилья и ипотеки зафиксировали снижение цен на новостройки в Самаре. По их данным, средняя удельная цена за 1 квадратный метр в «первичках» в сентябре этого года составила 47635 рублей. При этом по сравнению с августом средняя стоимость «квадрата» в новостройках снизилась на 3251 рублей или на 6,39%.

- Столь резкое снижение средней удельной цены объясняется большим объемом предложения новостроек «бюджетного» сегмента в Красноглинском районе, в основном это ЖК «Новая Самара». Доля этих предложений в общем объеме составила более 36%, - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью СОФЖИ Нина Шумкова.

Отметим, что самые дорогие квартиры можно встретить в новостройках Ленинского района. К примеру, там средняя стоимость 1 квадратного метра однокомнатной квартиры составляет 66909 рублей. Относительно недорогие квартиры можно приобрести в Куйбышевском районе. Там средняя цена 1 квадратного метра трехкомнатной квартиры составляет 37248 рублей. Больше всего предложений по продаже квартир в новостройках приходится на Красноглинский район, а вот в Самарском районе в сентябре таких предложений не было вообще.