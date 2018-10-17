Самарского бизнесмена Алексея Солдатова могут отправить в колонию на два года

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-17T17:23:01+03:00

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Сегодня, 17 октября, в Промышленном районном суде состоялись прения по делу бизнесмена Алексея Солдатова, которого вместе с его знакомым Владимиром Билеко обвиняют в нескольких поджогах. По версии следствия, преступления совершались с целью устрашения экс-коллеги Солдатова - Елены Андреевой.

- Солдатову обвинение запросило 2 года лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии-поселении. Билеко запросили 1 год колонии-поселения и по одному эпизоду прекращение дела за примирением сторон, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района.

Ожидается, что приговор будет оглашен уже на следующем заседании. Напомним, что Алексея Солдатова задержали весной этого года. Его называли организатором убийства своей бывшей жены Натальи в 2009 году. С женщиной, практически на глазах дочерей близняшек, расправились двое неизвестных. Предпринимателя несколько раз пытались привлечь к ответственности за это преступление, но доказательств против него следователи так и не нашли.

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