2018-10-17T17:55:41+03:00
Общество

Предварительная версия крушения самарского «Союза» будет обнародована уже в конце недели

На «Прогрессе» прошло заседание госкомиссии под председательством Дмитрия Рогозина
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: пресс-служба Роскосмоса
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В среду, 17 октября, на самарском РКЦ «Прогресс» прошло совещание госкомиссии по расследовании причин аварии транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» на ракете-носителе «Союз-ФГ», которая произошла при запуске 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

Комиссия под руководством гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина осмотрела фрагменты первой и второй ступеней потерпевшей катастрофу ракеты. Врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о ходе расследования.

Предварительный доклад о результатах работы госкомиссии будет готов уже в конце этой недели. Дмитрий Рогозин подписал приказ о создании координационного совета руководителей работ и главных конструкторов по созданию новых ракет среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов.

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