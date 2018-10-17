2018-10-17T18:31:27+03:00
Происшествия

На входе в тольяттинский колледж нашли окровавленного мужчину

Очевидцы рассказывают о двух версиях случившегося
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня, 17 октября, в корпусе Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа на улице Победы в Тольятти произошло кровавое ЧП. На входе был обнаружен мужчина с разбитым лицом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По одной из версий, пострадавший был пьян и пытался прорваться в помещение. Там он вступил в конфликт со студентами, получил удар в лицо и упал, забрызгав кровью проходную.

Впрочем, большинство свидетелей рассказывают совершенно другую историю. Да, мужчина был не трезв. Настолько пьян, что поскользнулся, ударился о металлическое ограждение, а потом разбил лицо о кафель.

- Считаю, что деньги на охрану сдаются родителями студентов зря, охраной в виде тётеньки в беретке вряд ли кого удастся отпугнуть, - написала Татьяна М. - Вот и лезет туда подобная пьянь - кто в туалет, кто в столовку, кто поспать в тепле.

Пострадавший был госпитализирован «скорой помощью» в больницу.

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