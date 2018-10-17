Два молодых самарца за одну ночь украли 16 канализационных люков

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-17T19:03:58+03:00

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Местные жители 19 и 20 лет были осуждены в Самаре за массовую кражу канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

На дело парни вышли в ночь с 14 на 15 августа этого года. Им удалось украсть 16 люков в промышленном районе города. Как после оценили в ООО "Самарские коммунальные системы", предприятию причинили ущерб на 74 тысячи рублей.

Скрыться с награбленным юношам не удалось, в ту же ночь они были задержаны полицией на выезде из города. Люки были изъяты и возвращены коммунальщикам.

Самарцы признались в содеянном, что и было принято во вниманием судом. Молодым людям назначено по шесть месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.