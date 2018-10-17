В администрации Самары рассказали, в какие школы принимают учеников вне зависимости от их прописки

СЕГОДНЯ 19:46 2018-10-17T19:46:52+03:00

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В Самаре появилось обновленное постановление администрации города о закреплении школ и лицеев города за определенными адресами. Из него следует, что из 155 общеобразовательных учреждений только 14 могут принимать детей вне зависимости от прописки.

Среди таких «безграничных» учебных учреждений сплошные лицей и престижные школы. Например, в списке есть Вальдорфская школа на Буянова, международный аэрокосмический лицей на Лукачева, медико-технический лицей на Полевой и гимназия №11 на Чапаевской.

Другие образовательные учреждения при принятии детей на обучение, как говорится в документе, в первую очередь должны руководствоваться информацией из документов о месте жительства.