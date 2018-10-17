Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли «Торосу» на выезде

СЕГОДНЯ 21:22 2018-10-17T21:22:42+03:00

Поражение волжане потерпели в основное время

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В среду, 17 октября, в Нефтекамске прошел матч ВХЛ, в котором встретились ЦСК ВВС и «Торос». Самарцы уступили хозяевам льда. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Стартовый период был отмечен доминированием волжан, которые смогли нанести 12 бросков в створ ворот «Тороса», когда последние – лишь 7. Впрочем, первый период остался без забитых шайб.

Второй отрезок был напряженным, в начале вырвались вперед ЦСК ВВС, но уже к концу периода счет составил 2:2. В третьем периоде башкирской команде удалось забить одну шайбу. Итог встречи 3:2.

А уже 19 октября самарцы в Альметьевске сыграют против местного «Нефтекамска».