Блогер из Самарской области готов рискнуть жизнью ради отделения гемодиализа, которое чиновники обещают построить несколько лет
Известный блогер Самарской области, фермер Виталий Ковригин из Октябрьска объявил бойкот минздраву региона, который может стоить ему жизни. Опасный эксперимент он начнет уже в эту пятницу, 19 октября.
- Открывать отделение гемодиализа в Отрадном не будут и точка, - пишет Ковригин. - У них проблемы с инвестором, и они якобы будут перезаключать контракт. На мои вопросы почему так произошло, в чем проблема, что не так с инвестором, мне не отвечают и не ответят. Я как ездил, так и продолжаю ездить четвертый год подряд в Самару на аппарат "искусственная почка". Скоро зима, дороги будет переметать, настанет день, когда машина не заведется и дороги переметет, я не смогу попасть на процедуру и просто умру. Общественного транспорта нет, скорая возить не будет, такси мне государство не оплатит.
Мужчина подчеркивает, что данная проблема касается многих людей в Самарской области и пока чиновники год за годом дают пустые обещания, больные попросту гибнут.
- Я хочу справедливости, я борюсь не за себя я борюсь за всех тех, кто так же, как и я страдает почечной недостаточностью и вынужден через день посещать аппарат искусственная почка. Долго бойкотировать я не смогу, без диализа я смогу продержаться не больше недели, потом просто смерть, при чем мучительная.
Официального ответа на демарш Виталия Ковригина от минздрава и других чиновников региона пока нет.