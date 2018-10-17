2018-10-17T23:00:40+03:00
Общество

Блогер из Самарской области готов рискнуть жизнью ради отделения гемодиализа, которое чиновники обещают построить несколько лет

Виталий Ковригин из Октябрьска попросту устал ездить по три раза в неделю из Октябрьска в Самару на медицинскую процедуру
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИ
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Известный блогер Самарской области, фермер Виталий Ковригин из Октябрьска объявил бойкот минздраву региона, который может стоить ему жизни. Опасный эксперимент он начнет уже в эту пятницу, 19 октября.

- Открывать отделение гемодиализа в Отрадном не будут и точка, - пишет Ковригин. - У них проблемы с инвестором, и они якобы будут перезаключать контракт. На мои вопросы почему так произошло, в чем проблема, что не так с инвестором, мне не отвечают и не ответят. Я как ездил, так и продолжаю ездить четвертый год подряд в Самару на аппарат "искусственная почка". Скоро зима, дороги будет переметать, настанет день, когда машина не заведется и дороги переметет, я не смогу попасть на процедуру и просто умру. Общественного транспорта нет, скорая возить не будет, такси мне государство не оплатит.

Мужчина подчеркивает, что данная проблема касается многих людей в Самарской области и пока чиновники год за годом дают пустые обещания, больные попросту гибнут.

- Я хочу справедливости, я борюсь не за себя я борюсь за всех тех, кто так же, как и я страдает почечной недостаточностью и вынужден через день посещать аппарат искусственная почка. Долго бойкотировать я не смогу, без диализа я смогу продержаться не больше недели, потом просто смерть, при чем мучительная.

Официального ответа на демарш Виталия Ковригина от минздрава и других чиновников региона пока нет.

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