2018-10-18T08:56:57+03:00
Спорт

Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала «серебро» юношеских Олимпийских игр

В финале соревнований наша спортсменка уступила японке Кокоро Сакадзи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото минспорт Самарской областиФото минспорт Самарской областиФото: Twitter.com
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Каратистка из Тольятти Анна Чернышева стала серебряным призером юношеских Олимпийский игр, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Анна Чернышева представляла Россию в весовой категории до 59 килограммов. Тольяттинка выступала в группе В и по итогам отборочных соревнований возглавила ее. Так, сначала она одолела француженку Эйшу Оухатту (8:0), затем Шарлотту Хоуп из Великобритании (4:0) и Мобину Хейдариозомешелу из Ирана (8:0).

В полуфинале тольяттинская спортсменка встретилась с Иваной Перович из Сербии и тоже ее одолела. В финале категории Анна Чернышева сражалась с японкой Кокоро Сакадзи. Представительница страны восходящего солнца буквально на последних секундах поединка вырвалась вперед и одержала победу - 3:0. Таким образом, тольяттинка завоевала серебряную медаль юношеских олимпийских игр 2018.

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