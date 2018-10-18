2018-10-18T09:23:23+03:00
Общество

Минпром Самарской области возглавил Михаил Жданов

На этом посту он сменил Николая Брусникина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил нового министра промышленности и торговли. Этот пост занял Михаил Жданов, который до недавнего времени работал на должности первого заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Михаил Жданов родился 31 мая 1979 года в Омске. Там же он несколько лет работал сначала в администрации города, а затем в региональном правительстве. С 2006 года Михаил Жданов работал на руководящих должностях в центральном аппарате Россельхознадзора. А затем он перебрался в Самарскую область. В региональном правительстве он работает с февраля 2013 года.

Напомним, что предыдущий глава минпрома Самарской области покинул свой пост 16 октября. Николай Брусникин проработал на этой должности всего несколько месяцев.

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