2018-10-18T09:34:10+03:00
Спорт

Мини-футбольное самарское «Динамо» за два дня обыграло БЛиК и уступила ему

Первый матч чемпионата России закончился победой самарцев 4:1, второй – поражением 3:8
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Динамо» и БЛиК сыграют снова в эту пятницу в «МТЛ Арене» в рамках Кубка страны«Динамо» и БЛиК сыграют снова в эту пятницу в «МТЛ Арене» в рамках Кубка страныФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре 16 и 17 октября прошел пятый тур мини-футбольной Суперлиги (первый по силе дивизион чемпионата России). Местное «Динамо» принимало еще одного дебютанта нефтеюганский БЛиК. Первый матч завершился уверенной победой хозяев – 4:1. За «Динамо» отличились Заболонков, Симаков, Смирнов и Гончаров.

Второй матч пятого тура сложился для «динамовцев» не так удачно – самарцы проиграли со счетом 3:8. Гости с первых минут захватили инициативу и не отпускали ее до финального свистка. У «Динамо» голы забили Лялин, Смирнов и Адамов.

Уже в эту пятницу, 19 октября, «Динамо» и БЛиК сыграют снова. На этот раз в 1/8 Кубка России. Пройдет матч в Самаре в «МТЛ Арене» в 17:00 по самарскому времени.

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