Владимир Терентьев перешел на работу в администрацию самарского губернатора

СЕГОДНЯ 09:40 2018-10-18T09:40:46+03:00

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В четверг, 18 октября, стало известно о том, что пост первого заместителя руководителя администрации губернатора Самарской области – руководителя государственного управления администрации губернатора занял Владимир Тереньтев. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что Владимир Терентьев перешел на работу в региональное правительство из мэрии Самары. До недавнего времени он занимал пост заместителя главы Самары – руководителя аппарата администрации. На этой должности он работал с декабря 2012 года по октябрь 2018 года. На посту первого заместителя руководителя администрации губернатора Владимир Терентьев сменил Максима Козлова. Последний, как отмечают в пресс-службе регионального правительства, продолжит и дальше работать в администрации губернатора, но уже на другой должности.