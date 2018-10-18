В Самаре пожилая пассажирка на ходу выпала из автобуса

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-18T10:01:59+03:00

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В среду, 17 октября, около 10:00 на улице Фасадной в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, 34-летний водитель автобуса № 92 двигался со стороны улицы Калининградской в направлении улицы Бакинской. Напротив дома №8 по улице Фасадной водитель автобуса не заметил, что одна из его пассажирок выходит из салона. Он начал движение, и 66-летняя женщина выпала из автобуса. После этого водитель автобуса покинул место ДТП.

В результате случившегося пенсионерка получила различные травмы. Она сама обратилась за помощью в больницу. Медики госпитализировали ее в травматологическое отделение. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.