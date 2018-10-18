В Самарской области во время сварки вблизи бочек с топливом погиб рабочий
Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются правоохранители
Следователи выехали на место происшествия для установления причин ЧПФото: Архив "КП"
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В четверг, 18 октября, примерно в 9:30 на территории фермерского хозяйства произошла смертельная трагедия. Там во время сварочных работ, которые проводились вблизи бочек с топливом, погиб один из рабочих. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По предварительным данным правоохранителей, сварка вблизи бочек с топливом привела к воспламенению. Именно из-за этого и погиб рабочий. В настоящее время следователи выехали на осмотр места происшествия. Безенчукский межрайонный следственный отдел начал по факту случившегося доследственную проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ЧП.