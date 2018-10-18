В Тольятти за один вечер при падении с высоты погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-18T10:46:45+03:00

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Среда, 17 октября, была наполнена для жителей Тольятти чередой трагических событий. Утром на улице Комсомольской был найден повешенным молодой человек, а вечером при падении с высоты погибли еще двое мужчин.

Первый случай произошел около 19 часов на Московском проспекте в Автозаводском районе. Там, по предварительным данным, выпал с четвертого этажа 50-летний мужчина.

Второе ЧП произошло примерно через полчаса на улице Гидротехнической в Комсомольском районе. Как сообщили очевидцы в соцсетях, молодой мужчина упал с 8 этажа дома и от полученных травм скончалсмя на месте. В настоящее время все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.