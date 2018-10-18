2018-10-18T11:13:36+03:00
Общество

В Самаре пройдет выставка лучших детских рисунков всероссийского конкурса «Все, что я люблю»

Жители и гости города смогут увидеть работы в Детской картинной галерее
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Детская картинная галереяФото: Детская картинная галерея
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 октября, в Самаре в Детской картинной галерее состоится открытие выставки лучших работ всероссийского конкурса детского рисунка «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся».

В рамках конкурса, который был объявлен в феврале этого года, дети должны были рассказать в своих рисунках о самом любимом. В итоге на конкурс пришло более 1800 автопортретов и портретов друзей, родителей, кошек, пейзажей и натюрмортов. В конкурсе приняли участие дети из 80 российских городов и сел.

Рисунков оказалось так много, что из них было решено создать три выставки: передвижную, большую экспозицию в Детской картинной галерее и выставку в ТЦ «Амбар». На выставке в Детской картинной галерее можно будет увидеть около 200 картин из 44 городов и сел. К примеру, из Астрахани, Владивостока, Калининграда, Новотроицка, Оренбурга, Мценска, Пензы, Новосемейкино, Октябрьска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Екатеринбурга, Казани, Димитровграда и Ярославля.

Открытие выставки состоится в 15:00. Она будет работать до конца ноября по адресу: улица Куйбышева, 139.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чиновники прокомментировали ситуацию с провалом асфальта на улице Ново-Садовой
"Лидеры России" могут появиться среди самарцев и получить по миллиону рублей на образование
Появились фото с места ЧП в Самарской области, где погиб сварщик
В Тольятти за один вечер при падении с высоты погибли два человека
В Самарской области во время сварки вблизи бочек с топливом погиб рабочий
В Самаре пожилая пассажирка на ходу выпала из автобуса
Владимир Терентьев перешел на работу в администрацию самарского губернатора
Мини-футбольное самарское «Динамо» за два дня обыграло БЛиК и уступила ему
Минпром Самарской области возглавил Михаил Жданов
Тольяттинская каратистка Анна Чернышева завоевала «серебро» юношеских Олимпийских игр
В Самарской области Subaru влетел в опору путепровода: погибли два человека
ХК «Лада» не смог в гостях обыграть «Нефтяник
Главный тренер «Спартака» Каррера на русском поздравил Дарью Касаткину с выходом в 1/4 финала Кубка Кремля
Блогер из Самарской области готов рискнуть жизнью ради отделения гемодиализа, которое чиновники обещают построить несколько лет
Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли «Торосу» на выезде
Бывший директор СОФЖИ Мязитов отправлен под арест на 2 месяца
В администрации Самары рассказали, в какие школы принимают учеников вне зависимости от их прописки
Два молодых самарца за одну ночь украли 16 канализационных люков
На входе в тольяттинский колледж нашли окровавленного мужчину
Предварительная версия крушения самарского «Союза» будет обнародована уже в конце недели
На проспекте Масленникова в Самаре временно перестанут ходить троллейбусы