В Самаре пройдет выставка лучших детских рисунков всероссийского конкурса «Все, что я люблю»

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-18T11:13:36+03:00

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В пятницу, 19 октября, в Самаре в Детской картинной галерее состоится открытие выставки лучших работ всероссийского конкурса детского рисунка «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся».

В рамках конкурса, который был объявлен в феврале этого года, дети должны были рассказать в своих рисунках о самом любимом. В итоге на конкурс пришло более 1800 автопортретов и портретов друзей, родителей, кошек, пейзажей и натюрмортов. В конкурсе приняли участие дети из 80 российских городов и сел.

Рисунков оказалось так много, что из них было решено создать три выставки: передвижную, большую экспозицию в Детской картинной галерее и выставку в ТЦ «Амбар». На выставке в Детской картинной галерее можно будет увидеть около 200 картин из 44 городов и сел. К примеру, из Астрахани, Владивостока, Калининграда, Новотроицка, Оренбурга, Мценска, Пензы, Новосемейкино, Октябрьска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Екатеринбурга, Казани, Димитровграда и Ярославля.

Открытие выставки состоится в 15:00. Она будет работать до конца ноября по адресу: улица Куйбышева, 139.