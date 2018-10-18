Появились фото с места ЧП в Самарской области, где погиб сварщик
СУ СК по Самарской области опубликовало фотографии из села Хворостянка, где во время сварочных работ погиб мужчина.
Напомним, ЧП произошло в четверг, 18 октября, около 9:30 на территории фермерского хозяйства. Там двое мужчин проводили сварочные работы на пустой автоцистерне нефтевоза вблизи бочек с топливом. В какой-то момент произошло воспламенение, и один из сварщиков – 56-летний мужчина – погиб. Второй рабочий – 24-летний молодой человек – получил ожоги. Его госпитализировали в ближайшую больницу.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
На месте ЧП работают следователи