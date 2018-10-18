2018-10-18T11:38:22+03:00
Происшествия

Появились фото с места ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Трагедия произошла во время сварочных работ на автоцистерне нефтевоза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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СУ СК по Самарской области опубликовало фотографии из села Хворостянка, где во время сварочных работ погиб мужчина.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 18 октября, около 9:30 на территории фермерского хозяйства. Там двое мужчин проводили сварочные работы на пустой автоцистерне нефтевоза вблизи бочек с топливом. В какой-то момент произошло воспламенение, и один из сварщиков – 56-летний мужчина – погиб. Второй рабочий – 24-летний молодой человек – получил ожоги. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

На месте ЧП работают следователи

На месте ЧП работают следователи

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