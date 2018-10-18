"Лидеры России" могут появиться среди самарцев и получить по миллиону рублей на образование

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-18T11:47:59+03:00

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10 октября в Москве стартовал второй конкурс управленцев «Лидеры России». Прием заявок продлится до 24 октября, но желающим испытать свои силы лучше поспешить и зарегистрироваться до 20 числа. Подать заявку можно на сайте конкурса лидерыроссии.рф/.

300 лучших участников получат 1 млн рублей на образование, а 100 - еще и возможность консультироваться с наставником. Победителей ждет 1 год личных консультаций от топ-менеджеров корпораций и государственных деятелей. Среди наставников этого года и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

На очных этапах участник и встретятся друг с другом, а также лидерами страны и регионов, топ-менеджерами корпораций. А победители присоединятся к курсу, разработанному специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

В прошлом году в финал конкурса вошли шесть представителей Самарской области, среди которых советник губернатора Самарской области Александр Кобенко, врио руководителя департамента по делам молодежи Самарской области Сергей Бурцев, а также представители регионального бизнеса Артем Богодяж, Илья Пылаев, Анна Сирота и Андрей Фролов.

- Принимая участие в конкурсе, я не ставил цели занять определенный пост или продвинуться по карьерной лестнице. Просто хотелось попробовать себя, понять, в какую сторону нужно развиваться, - рассказывает один из победителей Сергей Бурцев.

В конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком. К конкурсу в этом году присоединяются компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций проявили заинтересованность в участниках проекта и стали партнерами конкурса.

Если раньше регистрироваться на конкурс могли только руководители не старше 50 лет, то в этом году эта отметка установлена на уровне 55 лет.

Первый конкурс «Лидеры России» 2017-2018 завершился в феврале этого года. Из 199 тыс. человек, подавших заявки, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.