2018-10-18T11:59:24+03:00
Общество

Чиновники прокомментировали ситуацию с провалом асфальта на улице Ново-Садовой

Участок дороги перекрыт уже неделю, а работы начались только вчера
Анастасия ФИЛАТОВА
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Участок Ново-Садовой в районе Макдоналдса из-за коммунальной аварии перекрыт уже неделюУчасток Ново-Садовой в районе Макдоналдса из-за коммунальной аварии перекрыт уже неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В правительстве Самарской области прокомментировали ситуацию с провалом асфальта на участке улицы Ново-Садовой между улицами Полевой и Первомайской. По словам чиновников, в среду, 17 октября, на место происшествия выезжали сотрудники управления капитального строительства. Они вскрыли асфальт и приступили к выяснению причин просадки дорожного полотна.

- В настоящее время с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области согласовывается технология восстановления покрытия для последующего проведения работ, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, участок улицы Ново-Садовой по направлению из города перекрыли в середине минувшей недели. Там над местом бывшего котлована метрополитена на глубине примерно 1 метра была обнаружена утечка горячей воды.

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