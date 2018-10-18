Забота, мудрость и доблесть: В Самаре появилась аллея журналистской солидарности
В Самаре появилась аллея журналистской солидарности. 25 каштанов журналисты самарских изданий высадили на четвертой очереди набережной. Эти деревья символизируют заботу, мудрость и доблесть.
- Я очень рада, что сегодня журналисты, и будущие журналисты - студенты, школьники посадили 25 каштанов, в честь 100-летия Союза журналистов. И я рада,что в рядах наших были сотрудники "Комсомольской правды". Надеюсь, что сюда будут приходить читатели, держать в руках газету и здесь, на этой прекрасной алее узнавать новости не только Самарской области, но и всей России.
В начале мероприятия прошел молебен у Софийского собора, благословляющий на посадку деревьев. Уже весной каштаны зазеленеют и у горожан появится еще одно любимое место для прогулок рядом с самарской набережной.
На четвертой очереди набережной в Самаре посадили аллею журналистской солидарности..