Забота, мудрость и доблесть: В Самаре появилась аллея журналистской солидарности

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-18T13:00:35+03:00

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В Самаре появилась аллея журналистской солидарности. 25 каштанов журналисты самарских изданий высадили на четвертой очереди набережной. Эти деревья символизируют заботу, мудрость и доблесть.

- Я очень рада, что сегодня журналисты, и будущие журналисты - студенты, школьники посадили 25 каштанов, в честь 100-летия Союза журналистов. И я рада,что в рядах наших были сотрудники "Комсомольской правды". Надеюсь, что сюда будут приходить читатели, держать в руках газету и здесь, на этой прекрасной алее узнавать новости не только Самарской области, но и всей России.

В начале мероприятия прошел молебен у Софийского собора, благословляющий на посадку деревьев. Уже весной каштаны зазеленеют и у горожан появится еще одно любимое место для прогулок рядом с самарской набережной.