2018-10-18T12:21:28+03:00
Общество

Жителей Самары просят выбрать, какой памятник установить в сквере у синагоги

На голосование вынесли три варианта
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

Власти Самары все еще не могут определиться, кому поставить памятник в сквере, который находится у синагоги на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Ранее местные жители проголосовали за скульптуру городскому сумасшедшему Пине Гофману, но теперь у него появились еще два «конкурента».

В своем Твиттере администрация Самарского района предлагает горожанам выбрать того человека, которого стоит увековечить в памятнике. В частности, это герой Советского Союза, летчик-ас Сергей Коновалов, самарский кинодокументалист и драматург Борис Свойский или городской сумасшедший Пиня Гофман. Кроме того, можно проголосовать за вариант: не ставить памятник никому. Пока лидируют Пиня Гофман и вариант «никому». На голосование самарцам отвели 5 дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области мошенники от имени Роспотребнадзора продают «уголок потребителя»
В Тольятти мужчина в маске ограбил продуктовый магазин на 235 тысяч рублей
Дмитрий Азаров - о выборах спикера думы Тольятти: "Интересы Тольятти взяли верх над узкопартийными амбициями"
В Самарской области мужчина попал в реанимацию после поездки на «Муравье»
Боксер из Самарской области завоевал «золото» первенства Европы
Стало известно, во сколько «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» на «Самара Арене» в Кубке России
В Самаре нашли подрядчика для первого этапа строительства нового Ледового дворца спорта
Блогер, единоросс, инженер: в тольяттинской Думе спикером выбрали Николая Остудина
В Самарской области усилят меры безопасности в учебных заведениях после трагедии в Керчи
В Самаре на Авроре во время движения вспыхнула «Газель»
Забота, мудрость и доблесть: В Самаре появилась аллея журналистской солидарности
Чиновники прокомментировали ситуацию с провалом асфальта на улице Ново-Садовой
"Лидеры России" могут появиться среди самарцев и получить по миллиону рублей на образование