Жителей Самары просят выбрать, какой памятник установить в сквере у синагоги

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-18T12:21:28+03:00

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Власти Самары все еще не могут определиться, кому поставить памятник в сквере, который находится у синагоги на пересечении улиц Ленинградской и Садовой. Ранее местные жители проголосовали за скульптуру городскому сумасшедшему Пине Гофману, но теперь у него появились еще два «конкурента».

В своем Твиттере администрация Самарского района предлагает горожанам выбрать того человека, которого стоит увековечить в памятнике. В частности, это герой Советского Союза, летчик-ас Сергей Коновалов, самарский кинодокументалист и драматург Борис Свойский или городской сумасшедший Пиня Гофман. Кроме того, можно проголосовать за вариант: не ставить памятник никому. Пока лидируют Пиня Гофман и вариант «никому». На голосование самарцам отвели 5 дней.