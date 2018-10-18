В Самарской области усилят меры безопасности в учебных заведениях после трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 13:03 2018-10-18T13:07:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел селекторное совещание с членами регионального правительства. Он поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях губернии из-за трагедии, которая произошла в Керчи в среду, 17 октября.

Руководителям министерств и ведомств были даны необходимые поручения. В частности, глава региона обратил их внимание на необходимость проведения профилактической психологической работы со школьниками и студентами, которые учатся в Самарской области. Также Дмитрий Азаров поручил провести совещание с участием представителей правоохранительных органов.

Напомним, трагедия произошла в Керченском политехническом колледже. Студент четвертого курса устроил там стрельбу и взрыв. По последним данным погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и 5 преподавателей. Более 50 человек получили ранения. Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи

Стали известны имена тех, кто погиб от рук керченского стрелка. Родственники опознали всех погибших (подробнее)

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 19 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи

В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет. (подробнее)

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)

Единственным охранником Керченского политехнического колледжа была 67-летняя бабушка

Вахтерша Керченского политехнического колледжа Наталья Паникоровская, пострадавшая при нападении на учебное заведение отказалась от госпитализации и находится дома с семьей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала внучка Паникоровской Анастасия Феликс. (подробнее)

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ 17 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА»