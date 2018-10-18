В Самаре нашли подрядчика для первого этапа строительства нового Ледового дворца спорта

СЕГОДНЯ 13:33 2018-10-18T13:33:31+03:00

На первый этап работ подрядчику выделили 1 год

На эти цели из областного бюджета выделят 779,8 млн рублей

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В Самаре определился подрядчик для проведения первого этапа строительства Ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской, 222. Согласно информации, размещенной а сайте госзакупок, работы предстоит выполнить компании «Волгатрансстрой-9».

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет провести земляные и свайные работы, обустроить фундамент и основание, возвести несущие конструкции и наружные ограждения, а также обустроить наружные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения.

К работам компания приступит уже в этом месяце. Завершить их она должна до 20 декабря 2019 года. На эти цели из областного бюджета планируется потратить 779,8 млн рублей.