Стало известно, во сколько «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» на «Самара Арене» в Кубке России

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-18T13:39:38+03:00

Матч начнется в 19:00 по самарскому времени

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Кубковый матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» начнется в 19:00 по самарскому времени в четверг, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» пройдет на «Самара Арене». Команды уже встречались в этом сезоне на стадионе в Самаре – в рамках Российской премьер-лиги. Тогда сильнее оказались гости 0:3.

Обе команды стартовали в кубке страны с 1/16 финала. «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» 2:1, «Краснодар» выбил из сетки турнира прошлогоднего финалиста курский «Авангард» 2:0.