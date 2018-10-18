2018-10-18T14:29:56+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина в маске ограбил продуктовый магазин на 235 тысяч рублей

Сейчас преступника разыскивают полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В среду, 17 октября, на бульваре Кулибина, 15 в Тольятти произошло ограбление. Там около 12 часов ночи неизвестный мужчина похитил из продуктового магазина 235 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, преступник был одет в синий спортивный костюм. На лице у него была маска или платок черного цвета с белыми полосками или волнами. Мужчина зашел в торговую точку, напал на администратора, после чего забрал все деньги. Сотрудник магазина не серьезно не пострадал.

Полицейские объявили злоумышленника в розыск. Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25-35 лет, рост 160-165 см, телосложение плотное.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении предполагаемого преступника, просят сообщить об этом в отдел уголовного розыска У МВД по Тольятти по телефону: 8 (917)-121-72-16, 8 (937)-215-00-80 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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