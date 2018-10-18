В Самарской области мошенники от имени Роспотребнадзора продают «уголок потребителя»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-18T14:55:03+03:00

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В Самарской области активизировались мошенники, которые под видом сотрудников Роспотребнадзора предлагают купить печатную продукцию для «уголка потребителя». Они по телефону убеждают предпринимателей, что данная документация им жизненно необходима, поскольку в скором времени к ним нагрянут проверяющие. В региональном управлении Роспотребнадзора уверяют, что не имеют к этому никакого отношения.

- Мы не занимаемся распространением печатной нормативной продукции на коммерческой основе. Кроме того, мы не информируем предпринимателей о предстоящих проверках в устной форме и по телефону, - рассказали представители ведомства.

Самарцев призывают в случае поступления подобных звонков обращаться в полицию, чтобы найти и привлечь мошенников к ответственности.