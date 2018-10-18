«Равнение на подвиг»: в Самарской губернской думе вспомнили героев комсомольцев

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-18T15:20:47+03:00

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В среду, 17 октября в Самарской губернской дума прошла научно-практическая конференция «Комсомол - наша гордость, равнение на подвиг». Это одно из череды мероприятий, которые проводятся по всей стране к 100-летию комсомольской организации, которое будет отмечаться 29 октября.

В зале областного парламента собрались комсомольцы всех поколений: от ветеранов до юных последователей идеи. Присутствующие отмечали, что времена изменились, а ценности остались те же.

- Мы считаем, что есть неизменные ценности, которые воспитывала комсомольская и пионерская организация: это дружба, товарищество, чувство романтики и самое главное - гордость за свою страну, - отметила заместитель председателя комитета по науке и образованию Самарской губернской думы Татьяна Бодрова.

В среду, 17 октября в Самарской губернской дума прошла научно-практическая конференция «Комсомол - наша гордость, равнение на подвиг»Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

По ее словам, сейчас возрождается многое из советских времен, то, что было наработано комсомолом.

- В 1977 году была открыта почетная вахта на посту №1 и сейчас у нас снова появилась. Были военно-спортивные игры, такие как «Зарница», и сейчас она вернулась. Мы даже участвуем в межрегиональных соревнованиях ПФО «Зарница Поволжья». У нас была пионерская и комсомольская организация. Это был заказ государственного воспитания. И хорошо, что сейчас у нас тоже есть единый заказ государства на воспитательную политику. Это реализация указа Президента РФ «О создании общероссийской общественной государственной организации «Российское движение школьников». И не случайно, что этот указ был подписан 29 октября, в День Рождения комсомола, - привела примеры Татьяна Бодрова.

Возрождать все это, по мнению председатель Самарского регионального отделения ООО СВМ "Воспитанники комсомола - мое Отечество" Бориса Ардалина, помогает память и гордость за прежний комсомол.

- И в мирное время, и в сложный периоды, такой как Великая Отечественная Война, именно комсомольцы были на передовых позициях, на главных рубежах. Это надо помнить. Мы чтим память тех, кто создал такую славу, и уверены, что в будущем наша страна также будет готова к защите своих рубежей, к защите своих ценностей, - сказал Борис Ардалин. - Да, комсомол изменился. Он стал другим, но он живой. Мы видим его дела везде, во всех сферах жизни, и в работе ведущих предприятий страны, промышленных, нефтегазовых, и в сельском хозяйстве, в науке, культуре и спорте. Кто впереди? Комсомол! Поэтому мы с такой гордостью празднуем его столетие!