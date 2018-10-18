2018-10-18T15:32:43+03:00
Общество

Угроза бойкота сработала: в Самарской области откроют новый диализный центр

Виталий Ковригин встретился с врио министра здравоохранения и обсудил проблемы пациентов из отдаленных районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В следующем году в Самарской области появится новый диализный центр, который станет доступен жителям отдаленных районов региона. Данная проблема сдвинулась с мертвой точки после того, как житель Кинель-Черкасского района, блогер и многодетный отец Виталий Ковригин объявил бойкот минздраву региона. Мужчина вот уже 4 года по три раза в неделю ездит в Самару для прохождения процедуры гемодиализа, однако дорога туда и обратно слишком далека и затратна для него.

Сегодня, 18 октября, Виталий Ковригин встретился с врио министрам здравоохранения Самарской области Геннадием Гридасовым. В ходе встречи стало известно, что в регионе будет создана специальная рабочая группа, которая займется вопросом открытия нового отделения диализной помощи. Потенциального инвестора для данного проекта уже нашли – это Дорожная клиническая больница на станции Самара ОАО «РЖД». Место расположения диализного центра пока не определили. Среди возможных рассматриваются: Кинель, Суходол, Отрадный и Кинель-Черкасский район.

По словам Геннадия Гридасова, после определения площадки инвестор оснастит помещение всем необходимым оборудованием.

- Надеемся, что уже в январе-феврале 2019 года будет создан сателлитный диализный центр, и транспортные, и многие другие вопросы будут сняты. А где он появится, решит рабочая группа в течение нескольких недель, - отметил врио министра.

Что касается Виталия Ковригина, то его семье окажут материальную помощь. В частности, пока в Самарской области не откроется новый диализный центр, Виталию Ковригину помогут в доставке в Самару, где он проходит процедуру гемодиализа.

- Я попал на прием к министру здравоохранения. Мы нашли общий язык. Я буду участвовать в деятельности рабочей группы, видеть все изнутри. Мы обсудили несколько площадок для создания центра. Надеюсь, теперь нам удастся решить многие вопросы в пользу пациентов, - рассказал Виталий Ковригин.

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