Тольяттинец может сесть на 1 год за кражу банки пива

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-18T15:52:23+03:00

Мужчине помешали вынести спиртное из магазина и завели на него уголовное дело

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На днях в одном из супермаркетов Тольятти произошла дерзкая кража. Там один из посетителей схватил с полки банку с алкогольной продукцией и попытался скрыться. Однако сотрудники торговой точки помешали ему и вызвали полицию.

Как выяснили правоохранители, на спиртное покусился 30-летний житель Тольятти, который неоднократно был судим за мошенничество, угон автомобиля и незаконный оборот наркотиков. Кроме того, он уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, повторное правонарушение стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Мелкое хищение чужого имущества, лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине может грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. Сейчас полицейские проверяют тольяттинца на причастность к другим аналогичным преступлениям.