В Самарской области начались массовые проверки системы безопасности в образовательных учреждениях

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-18T16:00:04+03:00

В учебных заведениях региона проведут внеплановые проверки после трагедии в Керчи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поводом для проверок послужила трагедия в Керченском колледже

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В Самарской области начался строгий мониторинг системы безопасности всех образовательных учреждений региона: от детских садов до вузов. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды -Самара" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Плановые проверки уровня безопасности образовательных учреждений проводятся постоянно. Они проводились до первого сентября, перед сдачей образовательных организаций. Режим пропускной безопасности проверяется всеми органами. Сейчас инициировали мониторинг, который по факту является очень строгой проверкой, - уточнил источник.

Конечно, сейчас после трагедии в Керчи 17 октября на особом контроле сейчас колледжи, техникумы и вузы, но, как уточнил источник "КП", региональные врасти дали поручение провести мониторинг всех областных образовательных учреждений и усилить там меры безопасности.

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