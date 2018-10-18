В Самаре дороги, у которых истегает гарантийный срок, отремонтируют до 26 октября

СЕГОДНЯ 16:24 2018-10-18T16:25:16+03:00

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В конце октября у 14 дорог Самары заканчивается срок гарантийного обслуживания. На данный момент на всех этих участках наблюдаются те или иные недочеты. К примеру, на улице Куйбышева в районе пересечения с улицей Шостаковича сход с пешеходного перехода на тротуар сделали слишком неудобным для маломобильных граждан, на улице Киевской образовались колеи, а на улице Самарской просел колодец.

Сегодня, 18 октября, на улицы, которые обновлялись последний раз в 2013 году и у которых в конце этого месяца истекает гарантийный срок, выезжали специалисты департамента городского хозяйства и экологии, а также активисты Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Они еще раз осмотрели дороги и определили фронт работ для подрядчиков.

- Обнаруженные дефекты на дорогах подрядчики должны будут устранить до 26 октября. В случае неисполнения обязательств департамент имеет право обратиться с иском в Арбитражный суд, - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Как отмечают в администрации Самары, на улицах Гагарина и Аминева подрядчик уже завершил ремонтные работы, а также приступил к выполнению гарантийных работ на улицах Куйбышева и Победы. Кроме того, ООО «НПФ «XXI век» займется заделыванием отверстий от проб асфальта на улице Киевской в районе пересечения с Московским шоссе.