В Самарской области рыбак поймал 15-килограммового сазана

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T16:50:08+03:00

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Водоемы Самарской области продолжают удивлять жителей своими обитателями. Иногда в них попадаются такие экземпляры, что они становятся известны на весь регион, а иногда и на всю страну. Одна такая необычная рыбина попалась недавно в руки жителю Сызрани.

Во вторник, 16 октября, мужчина, рыбача на реке Сызранка, поймал на спиннинг гигантского сазана. По словам рыбака, ему пришлось потрудиться, чтобы вытащить рыбину на берег. В длину сазан оказался около одного метра, а весом примерно 15 килограммов. Удачливый рыбак сделал со своим трофеем несколько фотографий на память, а затем отпустил в родную стихию. Снимки он опубликовал в социальных сетях.