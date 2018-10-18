2018-10-18T16:50:08+03:00
Общество

В Самарской области рыбак поймал 15-килограммового сазана

После нескольких фото на память мужчина отпустил рыбу обратно в родную стихию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Удачливый рыбак случайно поймал огромного сазана на спиннингУдачливый рыбак случайно поймал огромного сазана на спиннингФото: Соцсети
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Водоемы Самарской области продолжают удивлять жителей своими обитателями. Иногда в них попадаются такие экземпляры, что они становятся известны на весь регион, а иногда и на всю страну. Одна такая необычная рыбина попалась недавно в руки жителю Сызрани.

Во вторник, 16 октября, мужчина, рыбача на реке Сызранка, поймал на спиннинг гигантского сазана. По словам рыбака, ему пришлось потрудиться, чтобы вытащить рыбину на берег. В длину сазан оказался около одного метра, а весом примерно 15 килограммов. Удачливый рыбак сделал со своим трофеем несколько фотографий на память, а затем отпустил в родную стихию. Снимки он опубликовал в социальных сетях.

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