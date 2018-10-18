В Самаре более половины сотрудников департамента градостроительства скрыли свои доходы и имущество

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-18T17:09:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Самары провела проверку в департаменте градостроительства. Как оказалось, больше половины сотрудников ведомства частично скрыли свои доходы и имущество за 2017 год.

- Неполные и (или) недостоверные сведения о себе и членах своей семьи предоставили 30 муниципальных служащих из 49, на которых возложена обязанность представлять указанные сведения, - рассказали в надзорном ведомстве.

В частности, чиновники "забыли" о том, что они владеют маломерными судами, имеют в пользовании недвижимое имущество, а также открытые банковские счета. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Самарской области, после проведенной проверки 14 служащих департамента были привлечены к дисциплинарной ответственности.