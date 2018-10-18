2018-10-18T18:03:58+03:00
Общество

Похоронили лес: в Самаре в Дубках развесили траурные венки

Так горожане протестуют против разбазаривания лесного фонда
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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По замыслу активистов, городские власти раздают лес в частные руки и тем самым его хоронятПо замыслу активистов, городские власти раздают лес в частные руки и тем самым его хоронят
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В Самаре в Дубках появились похоронные венки. В качестве отправителей указаны прокуратура, районная и городская администрации и другие ведомства. Так горожане попытались привлечь внимание властей к тому, что лесной фонд незаконно раздают в частные руки. И тем самым лес хоронят.

- На участке растут вековые дубы, клены и другие крупные деревья, - рассказывают инициаторы акции. – Их больше 40 штук. Помимо этого, на участке растет поросль. Там невозможно заниматься садоводством.

Однако, по словам горожан, департамент градостроительства Самары решил иначе и поставил земельный участок на кадастровый учет. Вид разрешенного использования – ведение садоводства. Речь идет об участке по адресу: г. Самара, улица Сквозная/12 линия, участок б/н. Жители уверены: скоро его отдадут в частную собственность.

Более того, участок уже обнесли забором. Активисты предполагают, что собственники уже готовятся к строительству.

Власти пока все отрицают. Как сообщили в департаменте градостроительства Самары, в Дубках есть один участок в частной собственности. Он принадлежит ветерану Великой Отечественной войны и находится по соседству с участком, о котором говорят активисты.

- Площадь бывшего самарского лесничества, а ныне Самарского лесопарка осталась неизменной и составляет 8118 га. Границы Самарского лесопарка внесены в ЕГРН в июле 2018 года на основании приказа Рослесхоза, принятого в июне текущего года, - прокомментировали ситуацию в Министерстве лесного хозяйства региона.

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